Nhận định Lens – Auxerre vào lúc 23:00 ngày 17/01

Nhận định Lens – Auxerre đang trở thành chủ đề nóng hổi khi đội chủ nhà thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại giải quốc nội. Trận đấu diễn ra lúc 23:00 ngày 17/01 sẽ là bài kiểm tra bản lĩnh cho Auxerre trước sức ép từ khán đài Bollaert-Delelis. Với phong độ trái ngược, giới chuyên gia tin rằng đây sẽ là một trận đấu áp đảo hoàn toàn của đội quân áo vàng đỏ.

Vài nét về phong độ của Lens – Auxerre

Đội chủ nhà Lens đang trải qua quãng thời gian ngọt ngào nhất trong lịch sử CLB với một phong độ hủy diệt trên mọi đấu trường. Tính đến trước cuộc tiếp đón Auxerre, đoàn quân của huấn luyện viên trưởng đã thiết lập chuỗi 9 trận thắng liên tiếp, một con số đủ để khiến mọi đối thủ phải khiếp sợ. Những chiến thắng cách biệt như 3-0 trước Sochaux hay 3-0 ngay trên sân của Toulouse đã minh chứng cho sự toàn diện trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Lens hiện tại giống như một cỗ máy đã được bôi trơn hoàn hảo, nơi mà mỗi vị trí trên sân đều biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Hàng công của Lens đang hoạt động cực kỳ hiệu quả khi liên tục nổ súng với hiệu suất trung bình hơn 2 bàn mỗi trận. Không chỉ dựa vào các cá nhân xuất sắc, lối chơi tập thể gắn kết và khả năng chuyển trạng thái cực nhanh là vũ khí lợi hại nhất của họ. Bên cạnh đó, hàng phòng ngự dưới sự chỉ huy của các trung vệ dày dạn kinh nghiệm cũng mới chỉ để lọt lưới rất ít bàn thua trong chuỗi trận thăng hoa vừa qua.

Trái ngược hoàn toàn với đối thủ, Auxerre đang lún sâu vào cuộc khủng hoảng phong độ với những kết quả vô cùng bết bát. Trong 5 trận đấu gần nhất, đội bóng này đã phải nhận tới 3 thất bại và chỉ có được những kết quả hòa nhọc nhằn trước các đội thủ yếu hơn. Trận thua 0-2 trước Brest hay thất bại sát nút 1-2 ngay trên sân nhà trước Monaco tại Coupe de France cho thấy sự lỏng lẻo trong hệ thống phòng ngự. Các cầu thủ Auxerre dường như đang đánh mất sự tự tin và thiếu đi sự gắn kết cần thiết trong những thời điểm quyết định của trận đấu.

Vấn đề lớn nhất của Auxerre lúc này chính là khả năng dứt điểm kém cỏi và sự thiếu sáng tạo nơi tuyến giữa. Họ thường xuyên để mất bóng ở những khu vực nguy hiểm, tạo điều kiện cho đối phương tổ chức phản công nhanh. Dù đã có những nỗ lực thay đổi về mặt chiến thuật, nhưng huấn luyện viên của Auxerre vẫn chưa tìm ra công thức chiến thắng để giúp đội bóng thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Lịch sử đối đầu Lens – Auxerre

Trong những lần chạm trán gần nhất, Lens luôn là đội chiếm ưu thế về cả lối chơi lẫn kết quả cuối cùng. Trận lượt đi vào tháng 10 năm 2025, Lens đã giành chiến thắng 2-1 ngay trên sân của đối phương một cách đầy thuyết phục. Auxerre thường xuyên gặp khó khăn trước cách chơi áp sát tầm cao và luân chuyển bóng tốc độ của Lens. Sự chênh lệch về chất lượng đội hình khiến đội khách thường xuyên phải chịu trận và rơi vào thế bị động suốt 90 phút.

Bảng tỷ lệ kèo trận Lens – Auxerre

Dưới đây là bảng tỷ lệ kèo tham khảo cho cuộc đối đầu này:

Soi kèo chấp

Với tỷ lệ chấp 1.25 trái, Lens vẫn là lựa chọn an toàn cho những ai tin vào sự ổn định. Đội chủ nhà đã thắng kèo châu Á ở hầu hết các trận đấu gần đây nhờ hiệu suất ghi bàn ổn định. Trong khi đó, Auxerre thường xuyên gây thất vọng cho giới đầu tư khi thua kèo ở 4/5 trận gần nhất. Việc phải làm khách trước một đối thủ đang có phong độ hủy diệt là thử thách quá tầm với họ.

Dự đoán: Lens -1.25

Soi kèo châu Âu

Ở thị trường châu Âu, đặt cửa Lens thắng là lựa chọn hợp lý nhất dù lợi nhuận không quá cao. Sự chênh lệch về phong độ giữa chuỗi 9 trận thắng của Lens và chuỗi trận toàn hòa và thua của Auxerre là quá rõ rệt. Khả năng xảy ra một kịch bản hòa hoặc khách thắng gần như bằng không trong bối cảnh hiện tại. Lens sẽ tận dụng tốt lợi thế sân nhà để bỏ túi 3 điểm trọn vẹn.

Dự đoán: Lens thắng

Soi kèo Tài Xỉu

Mức Tài Xỉu 2.75 trái dự báo về một trận đấu có nhiều bàn thắng được ghi từ phía đội chủ nhà. Hàng công của Lens đang chơi cực cháy với trung bình trên 2 bàn mỗi trận trong thời gian qua. Auxerre với hàng thủ lỏng lẻo khó lòng trụ vững trước những đợt sóng tấn công liên hồi. Một trận đấu tưng bừng bàn thắng là kịch bản rất dễ xảy ra tại Bollaert-Delelis.

Dự đoán: Tài 2.75

Dự đoán tỷ số

Dựa trên sức mạnh hỏa lực hiện tại, Lens được kỳ vọng sẽ sớm định đoạt trận đấu ngay trong hiệp một. Auxerre có thể sẽ nỗ lực phòng ngự số đông nhưng khó lòng bảo toàn mảnh lưới trước các chân sút đang vào phom. Một chiến thắng đậm đà sẽ là kết quả xứng đáng cho những nỗ lực của thầy trò đội chủ nhà.

Dự đoán tỷ số: Lens 3 – 0 Auxerre

Lens sẽ có 1 chiến thắng 3 sao

Tổng kết

Cuộc đọ sức giữa Lens và Auxerre vào ngày 17/01, xoilac đánh giá mang màu sắc của một trận đấu không cân sức. Lens với phong độ rực sáng và lợi thế sân bãi được dự đoán sẽ dễ dàng đè bẹp một Auxerre đang khủng hoảng. Đây là cơ hội tuyệt vời để người hâm mộ đội bóng áo vàng đỏ ăn mừng chiến thắng thứ 10 liên tiếp.