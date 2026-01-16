Nhận định Liverpool – Burnley vào lúc 22:00 ngày 17/01

Nhận định Liverpool – Burnley là tâm điểm chú ý của người hâm mộ bóng đá xứ sở sương mù trong loạt trận cuối tuần này. Đội chủ sân Anfield đang nỗ lực tìm lại bản sắc chiến thắng sau chuỗi trận hòa đáng tiếc tại đấu trường quốc nội. Trong khi đó, Burnley cũng vừa nhen nhóm hy vọng thoát khỏi khủng hoảng bằng những kết quả khả quan ở các mặt trận đấu cúp.

Đánh giá phong độ Liverpool

Liver đang trải qua một giai đoạn có phần thiếu ổn định tại giải Ngoại hạng Anh. Ba vòng đấu gần nhất, The Kop đều phải chia điểm trước Arsenal, Fulham và Leeds United với những kịch bản khác nhau. Tuy nhiên, chiến thắng tưng bừng 4-1 trước Barnsley tại FA Cup mới đây đã giải tỏa đáng kể áp lực cho hàng công.

Sức mạnh tại thánh địa Anfield vẫn là điểm tựa vững chắc nhất để nửa đỏ vùng Merseyside tự tin giành trọn 3 điểm. Khả năng kiểm soát trận đấu và áp đặt lối chơi của Liverpool vẫn ở đẳng cấp rất cao so với phần còn lại. Chỉ cần các chân sút lấy lại được cảm giác bóng tốt nhất, họ hoàn toàn có thể hủy diệt đối thủ bất cứ lúc nào.

Liverpool đang có phong độ chưa thật sự tốt

Đánh giá phong độ Burnley

Phía bên kia chiến tuyến, Burnley đang phải đối mặt với một mùa giải vô cùng khắc nghiệt và đầy rẫy khó khăn. Trước khi đánh bại Millwall 5-1 ở FA Cup, thầy trò HLV trưởng đã phải nhận hàng loạt thất bại cay đắng trước các đối thủ trực tiếp. Những trận thua trước Brighton, Newcastle hay Chelsea cho thấy lỗ hổng chết người trong hệ thống phòng ngự của đội bóng này.

Dẫu vậy, trận hòa 2-2 đầy quả cảm trên sân của Manchester United cho thấy Burnley không hề dễ bị bắt nạt khi bị dồn vào đường cùng. Họ thường xuyên chọn cách chơi phòng ngự lùi sâu và chờ đợi những tình huống phản công nhanh đầy thực dụng. Sự hưng phấn sau trận đại thắng ở đấu trường cúp sẽ là hành trang quan trọng để họ hành quân đến vùng Merseyside.

So sánh

Khi đặt lên bàn cân, sự chênh lệch về đẳng cấp và lực lượng giữa hai bên là điều có thể thấy rõ ràng. Liverpool sở hữu dàn siêu sao thế giới với khả năng xoay chuyển cục diện trận đấu chỉ trong một khoảnh khắc. Ngược lại, Burnley dựa nhiều vào tính tập thể và tinh thần chiến đấu kiên cường để bù đắp cho những hạn chế về kỹ thuật.

Trong những lần đối đầu lịch sử, The Kop thường xuyên áp đảo hoàn toàn về tỷ lệ kiểm soát bóng cũng như số pha dứt điểm. Burnley dù rất nỗ lực nhưng thường hụt hơi ở những giai đoạn quyết định của trận đấu do thiếu những nhân tố gây đột biến. Một kịch bản áp đảo từ phía đội chủ nhà là điều mà đa số giới chuyên môn đều đang dự đoán.

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Burnley

Bảng tỷ lệ kèo trận Liverpool – Burnley dưới đây sẽ mang đến cho bạn góc nhìn chính xác nhất.

Soi kèo châu Á Liverpool – Burnley

Mức chấp 1.75 cho thấy nhà cái đánh giá cực cao khả năng giành chiến thắng cách biệt của thầy trò HLV Liverpool. Đây là con số không quá bất ngờ khi The Kop thường chơi rất bùng nổ mỗi khi được thi đấu dưới sự cổ vũ của khán giả nhà. Dù đã có những trận hòa liên tiếp, nhưng thực tế lối chơi của Liverpool vẫn rất mạch lạc và tạo ra vô số cơ hội.

Về phần mình, Burnley không phải là địa chỉ đáng tin cậy cho giới đầu tư khi phải thi đấu xa nhà. Tỷ lệ thua kèo của họ trong các chuyến làm khách tại Premier League mùa này đang ở mức báo động đỏ. Nếu Liverpool sớm có bàn thắng khai thông bế tắc, Burnley sẽ rất dễ vỡ trận bởi tâm lý thi đấu chưa thực sự vững vàng. Việc đặt niềm tin vào đội chủ nhà trong trận đấu này được xem là lựa chọn sáng suốt và an toàn hơn cả.

Dự đoán: Liverpool -1.75

Soi kèo châu Âu Liverpool – Burnley

Nhìn vào tỷ lệ 1.20 cho cửa thắng của Liverpool, có thể thấy cơ hội tạo nên bất ngờ của Burnley là vô cùng thấp. Lợi thế sân bãi cùng quyết tâm chấm dứt chuỗi trận hòa sẽ thúc đẩy các cầu thủ chủ nhà chơi với hơn 100% sức lực. Burnley dù có tinh thần tốt sau trận thắng Millwall nhưng khoảng cách trình độ giữa hai giải đấu là quá lớn.

Dự đoán: Liverpool thắng

Soi kèo Tài Xỉu Liverpool – Burnley

Hàng công của Liverpool đang rất khát bàn thắng sau những trận đấu im hơi lặng tiếng gần đây tại giải Ngoại hạng. Việc chỉ phải đối đầu với một hàng thủ đã thủng lưới rất nhiều như Burnley là cơ hội vàng để các tiền đạo chủ nhà bắn phá. Thêm vào đó, Burnley cũng cho thấy sự khởi sắc ở mặt trận tấn công với 5 bàn thắng vào lưới Millwall cách đây ít ngày.

Dự đoán: Tài 3

Dự đoán tỷ số Liverpool – Burnley

Dựa trên những phân tích về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, một chiến thắng đậm đà cho đội chủ nhà là điều tất yếu. Liverpool sẽ chủ động tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc để tìm kiếm bàn thắng sớm nhằm áp đặt thế trận. Burnley có thể sẽ phản kháng yếu ớt trong hiệp một nhưng khó lòng đứng vững trước sức ép khủng khiếp từ “Lữ đoàn đỏ”.

Dự đoán tỷ số: Liverpool 4-1 Burnley

Liverpool sẽ có 1 chiến thắng dễ dàng

Tổng kết

Trận đấu giữa Liverpool – Burnley diễn ra vào lúc 22:00 ngày 17/01 tới đây, xoilac hứa hẹn sẽ mang lại nhiều cảm xúc cho người xem. Với sự vượt trội về mọi mặt, Liverpool được kỳ vọng sẽ tạo nên một màn trình diễn mãn nhãn và thuyết phục. Burnley dù đang nỗ lực nhưng có lẽ Anfield không phải là nơi để họ có thể mang về dù chỉ là 1 điểm.